Рождественские торжества начались в Вифлееме с традиционного парада на Ясельной площади

ВИФЛЕЕМ /Государство Палестина/, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Рождественские торжества стартовали в пятницу в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, который считается местом рождения Иисуса Христа. Под гром барабанов и пение волынок на ведущей к Ясельной площади и храму Рождества Христова улице Звезды начался традиционный рождественский парад оркестров и музыкальных ансамблей скаутов и учеников почти трех десятков христианских палестинских школ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Центральное место на Ясельной площади традиционно занимает 16-метровая рождественская ель. Однако сама площадь полупустая: иностранные туристы и паломники в этом году не смогли проехать в Вифлеем, так как из-за распространения омикрон-штамма коронавируса Израиль с конца ноября закрыл границы для иностранцев.

"В этом году сегодня первый день, когда вообще появились клиенты. Про прошлый год говорить нечего, все вообще было закрыто. А в этом иностранных туристов еще нет, но приезжают паломники-христиане из городов Палестины и Израиля", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС представившийся Жоржем владелец одной из сувенирных лавок на улице, прилегающей к Ясельной площади.

Худшим по количеству туристов и паломников в Вифлееме до начала пандемии за последние 10 лет был 2014 год. Тогда поток туристов в регион иссяк из-за резкого обострения ситуации в области безопасности на Западном берегу реки Иордан, массированных ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и длившейся 50 дней израильской военной операции на территории палестинского приморского анклава, но закрытия из-за пандемии оказались еще хуже.

"Пока я не могу вспомнить, чтобы было тяжелее 2020 года в Рождественский период [в Вифлееме], было всего несколько десятков человек на площади в прошлом году. А в этом сюда приехали уже несколько тысяч человек, хотя они все местные, из Палестины. Но заказаны всем места в ресторане полностью, это вообще впервые за два года", - рассказал в беседе с корр. ТАСС менеджер одного из ресторанов в Вифлееме Ахмед.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Соответственно, туристы не могли попасть и в Вифлеем, так как проехать в палестинский город можно только с израильской территории. 1 ноября Израиль открыл границы для иностранных туристов, привитых одобренными ВОЗ препаратами, при соблюдении ряда условий по числу полученных доз вакцины. 15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря. Но с 29 ноября Израиль вновь полностью закрыл границы для иностранных граждан из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, пока эта мера действует до 29 декабря с возможностью продления.