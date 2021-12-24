В регионах Центральной России ожидаются сильный снег и порывы ветра до 15-20 м/с

ТАСС, 24 декабря. Синоптики прогнозируют сильный снегопад, мокрый снег и порывы ветра до 15-20 м/с в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 24-25 декабря, в том числе в Воронежской, Ивановской, Липецкой, Орловской областях. При этом ожидается кратковременное потепление до минус 1 градуса, местами - до плюс 3 градусов, сообщили в пятницу ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и в областных управлениях МЧС.

"На территории Липецкой области ожидаются снег, местами сильный, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью южный, днем с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы - 15-20 м/с. Температура ночью - 12-17 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза", - отметили в региональном управлении МЧС.

В Воронежской области в субботу днем ожидается кратковременное потепление местами до плюс 3 градусов. "По области днем в субботу будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Потепление придет всего на один день, а потом снова похолодает, в воскресенье уже мороз - ночью до минус 10-15 градусов, днем - минус 6-11 градусов", - сказал дежурный синоптик регионального гидрометцентра Андрей Гусев.

В Брянской, Курской, Тамбовской областях также потеплеет с минус 9-14 градусов до минус 1-3 градусов. В Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Тульской областях перепад температуры воздуха будет менее существенным, днем в субботу прогнозируется около минус 5-10 градусов, местами пройдет снег. "25 декабря днем будет облачно с прояснениями, снег в течение суток, местами слабая метель, на дорогах гололедица, ветер южный, днем повернет к западному, скорость - 6-11 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью по области - минус 7-12 градусов, днем - минус 5-10 градусов", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

Изменение погодных условий в ЦФО 25 декабря, по данным сайта Гидрометцентра России, связано с перемещением атмосферных фронтов скандинавского циклона. 26 декабря регионы округа окажутся в тылу циклона, возможен небольшой снегопад, ветер до 17 м/с.