Полиция Лондона освободила подозреваемого в участии в инциденте у посольства Белоруссии

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция британской столицы освободила ранее арестованного человека, подозреваемого в участии в инциденте у посольства Белоруссии 19 декабря, но он продолжает находиться под следствием. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Скотленд-Ярде.

"Он (арестованный у посольства человек - прим. ТАСС) был отпущен и находится под следствием. Расследование продолжается", - рассказали в полиции.

20 декабря пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что в результате инцидента "был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты". При этом "одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь".

Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Белоруссии, ему был "заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах".

В МИД Великобритании и посольстве Белоруссии в Лондоне в ответ на запрос ТАСС не прокомментировали произошедшее.