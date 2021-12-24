В Ульяновске открыли стелу в честь присвоения ему звания "Город трудовой доблести"

ТАСС, 24 декабря. Мемориальный комплекс в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" открылся в Ульяновске на площади перед железнодорожным вокзалом. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава города Дмитрий Вавилин.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В июле 2020 года звание "Город трудовой доблести" присвоено Ульяновску.

"Сегодня на площади перед железнодорожным вокзалом в торжественной обстановке была открыта стела в честь присвоения Ульяновску почетного звания "Город трудовой доблести". На федеральном уровне признан существенный вклад нашего города в Победу в Великой Отечественной войне. Более 200 тыс. жителей области поддержали эту инициативу регионального отделения партии "Единая Россия", - написал Вавилин в своем Instagram.

Он отметил, что необходимо помнить и передать будущим поколениям память о трудовых подвигах жителей Ульяновской области во время Великой Отечественной войны. Так, летом 1941 года Ульяновск был определен как пункт эвакуации 15 предприятий со всей страны. Для их размещения было предоставлено около 200 тыс. кв. м производственных и культурно-бытовых площадей. Трудовая мобилизация охватила людей всех профессий и возрастов, включая учащихся высших и средних учебных заведений.

Большой вклад в дело Победы внесли Ульяновский автозавод и патронный завод имени Володарского, отметил Вавилин. На базе эвакуированных заводов был создан Ульяновский приборостроительный завод №280, функционировала чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ (впоследствии - фабрика "Русь"). Местные медицинские работники вылечили за годы войны более 130 тыс. бойцов и офицеров.