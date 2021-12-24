Оборудование для выхаживания новорожденных детей появилось в больнице ЯНАО

ТАСС, 24 декабря. Новое оборудование для управления температурой тела новорожденных детей закупили в Салехардский перинатальный центр (Ямало-Ненецкий автономный округ). Аппарат помогает избежать тяжелых повреждений головного мозга у новорожденных, перенесших осложнения в родах, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Техника дорогостоящая, но крайне необходимая при выхаживании детей, например, с перенесенной тяжелой асфиксией. К сожалению, не всегда дети рождаются здоровыми. Задача врачей - максимально снизить риск инвалидизации. Теперь у нас есть автоматизированная система, которая позволит более эффективно использовать методику гипотермии", - цитирует пресс-служба заведующего перинатальным центром, депутата Законодательного собрания ЯНАО Алексея Денисова.

В пресс-службе отметили, что новый аппарат прост в управлении. Водный матрас, которым обволакивают ребенка, снижает температуру тела, замедляя процессы поражения центральной нервной системы и помогает стабилизировать состояние новорожденного. После этого ребенок выводится из медикаментозного сна, минимизируются осложнения.

"По статистике, у детей, получивших терапевтическую гипотермию после тяжелых родов, в 80% случаев полностью компенсируются поражения центральной нервной системы", - приводит пресс-служба слова заведующей неонатологическим стационаром Салехардского перинатального центра.