{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медики смогут брать еще три дня оплачиваемого отпуска за стаж работы свыше трех лет

Согласно приложению к документу, дополнительный отпуск смогут брать следующие категории медработников: врач-специалист и средний медперсонал участковой больницы в сельской местности, а также городские участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр и другие

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о ежегодном предоставлении медицинским работникам трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска за непрерывный стаж работы свыше трех лет. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет утвердить отдельным категориям медицинских работников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за непрерывный стаж работы свыше трех лет в должностях и учреждениях здравоохранения согласно приложению", - говорится в сообщении.

Согласно приложению к документу, дополнительный трехдневный отпуск смогут брать следующие категории медработников: врач-специалист и средний медперсонал участковой больницы в сельской местности, а также городские участковый врач-терапевт и участковый врач-педиатр, в том числе заведующие терапевтическими отделениями поликлиник. В эту же категорию входят врачи скорой помощи и средний медперсонал скорой помощи, в том числе входящий в выездную бригаду для эвакуации и для экстренной консультации. Нововведение коснется также старших врачей и фельдшеров станции скорой помощи, фельдшеров амбулатории, врачей и среднего медперсонала домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сельской местности, врачей и медсестер общей практики.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Ингушетии требуется более 1,6 млрд рублей на достройку школ и детсадов на 15,6 тыс. мест
Власти региона надеются получить недостающие средства из резервного фонда президента РФ
Читать полностью