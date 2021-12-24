Медики смогут брать еще три дня оплачиваемого отпуска за стаж работы свыше трех лет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о ежегодном предоставлении медицинским работникам трех дополнительных дней оплачиваемого отпуска за непрерывный стаж работы свыше трех лет. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет утвердить отдельным категориям медицинских работников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за непрерывный стаж работы свыше трех лет в должностях и учреждениях здравоохранения согласно приложению", - говорится в сообщении.

Согласно приложению к документу, дополнительный трехдневный отпуск смогут брать следующие категории медработников: врач-специалист и средний медперсонал участковой больницы в сельской местности, а также городские участковый врач-терапевт и участковый врач-педиатр, в том числе заведующие терапевтическими отделениями поликлиник. В эту же категорию входят врачи скорой помощи и средний медперсонал скорой помощи, в том числе входящий в выездную бригаду для эвакуации и для экстренной консультации. Нововведение коснется также старших врачей и фельдшеров станции скорой помощи, фельдшеров амбулатории, врачей и среднего медперсонала домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сельской местности, врачей и медсестер общей практики.