Более 16 тыс. датчиков пассажиропотока установят в автобусах Подмосковья в 2022 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Специальные датчики для подсчета количества пассажиров появятся в автобусах Московской области в 2022 году, будет установлено свыше 16 тыс. устройств. Об этом сообщила в пятницу журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Датчики - это абсолютно новая тема. Даже уже есть в наших госконтрактах с перевозчиками установить датчик подсчета пассажиропотока. <...> С 1 января ставится задача начать оборудование в автобусах", - сказала Кротова.

Она рассказала, что датчиками планируется оборудовать все автобусы региона в течение первого квартала следующего года. В общей сложности будет установлено более 16 тыс. устройств для подсчета количества пассажиров.

"Наша задача сказать о том, что одна транзакция - это один пассажир. Все это направлено на то, чтобы мы посмотрели, какой же пассажиропоток ездит на наших автобусах, что даст нам возможность оперативно реагировать на увеличение автобусов, количество автобусов, их замену другим классом", - добавила Кротова.

Она отметила, что при весомом расхождении количества пассажиротока и числа транзакций по оплате проезда планируется предусмотреть штраф для перевозчиков.