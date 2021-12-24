Иск к Деду Морозу поступил в Великоустюгский суд

ВОЛОГДА, 24 декабря. /ТАСС/. Великоустюгский районный суд зарегистрировал в пятницу иск от Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз". Истец, который пожаловался, что Дед Мороз не дарит ему подарки и не исполняет заветные мечты, прислал иск без списка желаний, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Великоустюгский районный суд Вологодской области сегодня зарегистрировал гражданский иск Игоря Мирзоева к АО "Дед Мороз". Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты. Мирзоев просит суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Списков подарков и заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов, добавили в суде.

Накануне этот иск был упомянут на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, на которого, по словам журналиста, подали иск за невыполнение желаний. При этом президент предложил истцу проанализировать свое поведение, потому что "Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".