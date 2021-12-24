Свердловский проект по развитию канистерапии реализуется в четырех областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Свердловский проект по развитию канистерапии "Волонтер - это звучит гордо!" реализуется в четырех областях - Свердловской, Оренбургской, Волгоградской и Ростовской. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС исполнительный директор благотворительного фонда "Синара" Наталья Чащухина.

"Мы расширили географию, ожидали, что будем проводить в трех-четырех городах, а проект в итоге проходит в пяти. К нам присоединились Первоуральск, Полевской, Орск Оренбургской области, город Волжский Волгоградской области, Таганрог в Ростовсковской области и, конечно, очень много участников из Екатеринбурга. <…> На сегодня в проекте, к нашей гордости, к нашему счастью, обучается более 100 человек", - сказала Чащухина, уточнив, что в случае появления дополнительного финансирования проект готов еще увеличить количество городов присутствия.

Как уточнила куратор проекта "Волонтер - это звучит гордо!" Марина Иванова, занятия состоят их теоретической и практической части. Волонтеры проекта посещают практически любые социальные учреждения: больницы, хосписы и детские социальные центры.

Канистерапия дает возможность проведения реабилитации и адаптации людей с инвалидностью при помощи собак. Метод позволяет работать с такими диагнозами, как расстройства аутистического спектра, задержки речевого развития и задержки психологического развития.