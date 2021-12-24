Внеочередные проверки ковидных госпиталей проведут в Астраханской области после пожара

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Минздрав Астраханской области проведет внеочередные проверки в ковидных госпиталях после пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы, где погибли две женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

"Министерством регулярно проводятся проверки всех подведомственных учреждений, в том числе и ковидных госпиталей, на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и норм эксплуатации электрооборудования. Министерством готовится внеочередная проверка ковидных госпиталей", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что при необходимости родственникам погибших будет оказана психологическая помощь, а также содействие в организации похорон.

Областное ГУ МЧС в пятницу сообщало, что в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги произошел пожар. Его площадь составила 15 кв. м, на данный момент возгорание ликвидировано. СУ СК РФ по области подтвердило гибель двух человек, прокуратура проводит проверку, следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В пресс-службе губернатора региона сообщали, что погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в ковидном боксе, 18 пациентов эвакуированы в другое отделение больницы, один ребенок переведен в инфекционное отделение.

В декабре прошлого года в инфекционной больнице Астраханской области дважды происходили происшествия: 19 декабря в помещении для хранения кислородных баллонов произошел хлопок, тогда пострадал один человек, а 31 декабря у кислородного баллона произошел разрыв шланга, был травмирован сотрудник больницы.