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Пандемия COVID-19

Марокко продлило приостановку пассажирского авиасообщения с другими странами

Она будет действовать до 31 января

РАБАТ, 24 декабря. /ТАСС/. Приостановка всех пассажирских авиарейсов в Марокко и из страны в связи с пандемией коронавируса продлена до 31 января 2022 года. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление аэропортов королевства в "Твиттере".

"Продлевается приостановка всех пассажирских рейсов в и из Марокко до 31 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Власти Марокко приняли решение приостановить с вечера 29 ноября все прямые пассажирские рейсы в королевство и из страны в связи с распространением нового штамма "омикрон". В начале декабря запрет уже продлевался один раз - до 31 декабря.

К настоящему времени в королевстве первой дозой вакцинированы более 24,52 млн человек, при этом свыше 22,87 млн введены два компонента вакцины, а 2,60 млн - три компонента. Власти планируют охватить вакцинацией 80% населения Марокко - около 30 млн человек.

Ранее правительство продлило до 31 января 2022 года действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.

Теги
МароккоПандемия COVID-19
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