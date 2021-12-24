"Табель о рангах" и первый военно-уголовный кодекс России представили в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Петербургский военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в пятницу представил выставку "Три века на страже закона. Из истории военной прокуратуры России". Особое место среди экспонатов занимает подлинная "Табель о рангах" - документ, с которого началась история российской прокуратуры.

"Эта выставка приурочена к 300-летию создания первых органов прокуратуры. Отчет ведется от указа Петра I о введении должности генерал-прокурора, который должен был возглавлять правительствующий сенат, это было 12 января 1722 года по старому стилю. <…> На выставке особенно хорошо представлен царский период, потому что особенность нашего музейного архива в том, что документов именно по царскому времени в нем хранится очень много", - рассказал ТАСС куратор выставки, сотрудник научно-выставочного отдела Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Николай Коробов.

Помимо "Табели о рангах" посетители смогут увидеть редкое издание "Артикула воинского" (первого в стране военно-уголовного кодекса - прим. ТАСС), а также указы, инструкции и допросные листы следственных дел царского времени и советского периода. В том числе - приговор военного трибунала 39-й армии, вынесенный некоему А. Н. Осипову в 1943 году за дезертирство. Для большего эффекта сотрудники музея воссоздали рабочий кабинет военного прокурора в блокадном Ленинграде 1941-1943 годов.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.