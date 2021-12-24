Студенческое общежитие на 2 тыс. человек появится в Ростове-на-Дону к 2024 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) планирует завершить строительство в Ростове-на-Дону общежития квартирного типа, рассчитанного на 2 тыс. студентов, к 2024 году. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе вуза.

"ДГТУ приступил к строительству нового 25-этажного общежития квартирного типа. Объект планируется возвести до 2024 года. <…> В новом общежитии 668 квартир, в которых будут проживать почти 2 тыс. студентов", - говорится в сообщении.

Инвестиции в новое общежитие составят более 1,48 млрд рублей, отметили в пресс-службе. Это средства федерального бюджета и внебюджетные источники вуза в рамках реализации инвестиционного проекта "Многофункциональный студенческий городок".

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи, слова которого привели в пресс-службе, напомнил, что в 2020 году вуз открыл 23-этажное общежитие, в котором сейчас проживают около 1 тыс. человек. "В результате (по завершении строительства нового общежития - прим. ТАСС) в студенческом городке нашего вуза в общей сложности будет проживать более 8 тыс. студентов", - добавил Месхи.

На первом этаже общежития будут расположены помещения административного блока, комнаты отдыха, прачечная самообслуживания, комната для игры в настольный теннис и бильярд, конференц-зал и медицинский пункт. С 2-го по 25-й этаж разместятся квартиры на двух и трех проживающих - с кухней, ванной комнатой, санузлом, мебелью и всем необходимым бытовым оборудованием: холодильником, микроволновой печью, плитой.