Государственное юридическое бюро создадут в Мордовии для оказания бесплатной помощи

ТАСС, 24 декабря. Власти Мордовии планируют в 2022 году приступить к созданию государственного юридического бюро для оказания бесплатной помощи, сообщил глава республики Артем Здунов во время ежегодного послания Госсобранию Мордовии.

"Считаю, что наши граждане должны получать бесплатную юридическую помощь, и она должна быть квалифицированной. Для этого необходимо создать государственное юридическое бюро. Мы начали прорабатывать этот вопрос при поддержке Минюста РФ, прошу в следующем году приступить к реализации проекта", - поручил Здунов.

Он отметил, то в дальнейшем власти рассчитывают создать филиалы в муниципалитетах.

В настоящее время в Мордовии ведется создание так называемого квартала юстиции. Сейчас все основные учреждения Минюста располагаются в зданиях площадью 3,5 тыс. кв. м, сотрудникам приходится работать в стесненных условиях. Создание квартала юстиции позволит увеличить эту площадь более чем в два раза, на территории размесятся управление Минюста России по Мордовии, учреждения Федеральной службы судебных приставов по Мордовии, Центр бесплатной юридической помощи, Мордовская лаборатория судебной экспертизы.