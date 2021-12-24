Штормовой ветер ожидается в выходные на Кубани

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Штормовой ветер с порывами до 25 м/с ожидается в Краснодарском крае с 24 по 26 декабря. Объявлено экстренное предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"С 24 по 26 декабря местами в Краснодарском крае и г. Краснодаре ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, утром 20-25 м/с. На черноморском побережье и в горах 24-29 м/с", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в связи с усилением ветра объявлено экстренное предупреждение. Также в пресс-службе отметили, что ГУ МЧС России призывает соблюдать правила безопасности.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 24,5-28,4 м/с может привести к значительным разрушениям строений, а также вырывать деревья с корнем.