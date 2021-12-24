Ингушетии требуется более 1,6 млрд рублей на достройку школ и детсадов на 15,6 тыс. мест

МАГАС, 24 декабря. /ТАСС/. Республике Ингушетия необходимо дополнительно более 1,6 млрд рублей для завершения в 2022 году строительства школ и детских садов в общей сложности на 15,6 тыс. мест, власти рассчитывают привлечь недостающее финансирование из резервного фонда президента РФ. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Ингушетии Тимур Фаттахов в ходе совещания с полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой.

"По итогам обращения главы республики Минэнерго России и Минпросвещения России дано поручение рассмотреть и поддержать регион в вопросе выделения из резервного фонда президента РФ средств в размере 1,649 млрд рублей для завершения строительства объектов образования 2022 году. В случае отсутствия механизмов и дополнительных средств из федерального бюджета, достроить данные объекты своими силами не представляется возможным в связи высокой дотационностью бюджета республики. В таком случае в республике не будут созданы 15 692 ученических места, в том числе 1 540 мест в дошкольных образовательных организациях), нехватка которых и так остро ощущается", - сказал Фаттахов и попросил полпреда в СКФО оказать содействие в решении данного вопроса.

Он добавил, что на указанных объектах образования планируется создание более 2,8 тыс. новых рабочих мест, в том числе 441 места в дошкольных образовательных организациях.

Как отметил в ходе совещания глава республики Махмуд-Али Калиматов, во многом отставание в строительстве школ и детсадов связано с ограничениями из-за пандемии и удорожанием строительных материалов.

Всего, по данным властей Ингушетии, в регионе ведется строительство 30 объектов образования, а также осуществляется выкуп одного объекта. Планируется ввести в эксплуатацию девять детсадов и 22 школы.