КС постановил уточнить критерии для выплат детям и внукам пострадавших от аварии на ЧАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) в ответ на жалобу дочери ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС принял постановление, обязывающее законодателя устранить размытость действующих норм и четко определить критерии, по которым дети, внуки и последующие поколения потомков пострадавших от катастрофы на ЧАЭС получают право на социальные выплаты от государства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС в пятницу.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания п. 9 ч. 1 ст. 271 закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - говорится в тексте постановления КС.

Жалоба дочери ликвидатора аварии на ЧАЭС

Поводом для проверки конституционности норм закона, принятого в мае 1991 года и потом неоднократно дополнявшегося, стала жалоба жительницы Республики Дагестан Айтабак Меджидовой, чей отец Набиюлла в 1987 году принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС и получил в результате инвалидность.

В соответствии с нормами оспариваемого закона изначально Айтабак Меджидова обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда России с тем, чтобы установить ежемесячные денежные выплаты для своей несовершеннолетней дочери Адели, приходящейся внучкой пострадавшему ликвидатору Набиюлле. Учреждение в выплатах внучке отказало, так как потребовало документы, которые бы свидетельствовали о радиоактивном облучении самой матери девочки, посчитав недостаточным факт прямой связи по восходящей линии с признанным пострадавшим от аварии на ЧАЭС дедом.

Это решение было оспорено с помощью региональной организацию "Союз Чернобыль" Республики Дагестан в районном суде Махачкалы, который удовлетворил иск истцов о выплатах для внучки ликвидатора. Однако позже это решение было оспорено в республиканском Верховном суде и подтверждено кассационным судом. После этого Айтабак Меджидова направила жалобу в Конституционный суд РФ с тем, чтобы определить порядок и критерии назначения социальных выплат для потомков жертв аварии на ЧАЭС.

Правовая неопределенность вопроса

В своем постановлении судьи КС указывают на образовавшуюся двойственность в законе "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", которая приводит к его разночтениям при принятии решений на местах.

С одной стороны, право на социальные выплаты по закону имеют дети первого и последующего поколений граждан, которые признаны пострадавшими из-за аварии на ЧАЭС. Это фактически дает внукам ликвидаторов и других пострадавших право на выплаты даже в том случае, если их родители не пострадали от воздействия радиации.

С другой стороны, как обращает внимание Конституционный суд, этим же неоднократно дополнявшимся после 1991 года законом устанавливается необходимость факта радиационного облучения непосредственно одного из родителей ребенка. Таким образом, принятие решения о выплатах в каждом случае зависят от позиции принимающего решения лица, которое трактует закон в ту или иную сторону.

Конституционный суд отмечает, что если в 1990-2000-х годах заявления о предоставлении льгот и выплат несовершеннолетним внукам ликвидаторов удовлетворялись, то в 2010-х правоприменительная практика стала меняться в пользу увеличения необходимых условий для предоставления выплаты. Подобное разночтение одного и того же закона ставит граждан в неравное положение, что нарушает нормы Конституции РФ.

Решение Конституционного суда

В связи с этим КС постановил признать несоответствующим основному закону страны пункта 9 части первой статьи 271 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Законодатель при этом обязан устранить образовавшуюся правовую неопределенность в вопросе назначения социальных выплат.

До принятия поправок в закон решения о выплатах должны приниматься в соответствии с позицией Конституционного суда. Согласно тексту постановления, выплаты несовершеннолетним будут предоставляться только в том случае, если подтверждается факт радиационного облучения из-за аварии на ЧАЭС самого родителя ребенка, вне прямой зависимости от наличия пострадавших от этой же катастрофы дедушек и бабушек. После принятия поправок в законодательство дело о предоставлении социальных выплат Аделе Меджидовой подлежит пересмотру в установленном порядке.