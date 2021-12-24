РПЦ договорилась с Венгрией о координации усилий для помощи преследуемым христианам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Помощь преследуемым христианам в странах Ближнего Востока и Африки является одной из главных тем во взаимодействии Русской православной церкви и Венгрии. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков).

"Как для Венгрии, так и для России - не только для Русской церкви, но и для Российского государства - помощь преследуемым христианам является одной из стратегий внешней деятельности. И делается в этом направлении обеими странами очень много. Переговоры с венгерской стороной - это координация наших действий на этом направлении", - сказал архимандрит Филарет, комментируя итоги своей встречи в Москве с государственным секретарем по оказанию помощи преследуемым христианам администрации премьер-министра Венгрии Тристаном Азбеем.

По его словам, участники встречи сошлись во мнении, что совместными усилиями нужно попытаться сохранить христианское присутствие в странах Ближнего Востока и Северной Африки, проявляя заботу о восстановлении соответствующей инфраструктуры, строительстве храмов, школ, магазинов и больниц.

"У Венгрии есть очень хороший, наработанный опыт. Он отличается от опыта некоторых других европейских стран тем, что венгры, как и мы, как и Русская православная церковь, работают с конкретными общинами напрямую. Не через фонды, не через государства, а с конкретными религиозными общинами. И в этом смысле для Венгрии очень ценен тот опыт и те контакты, которые за длительное время уже наработаны у Русской церкви", - рассказал архимандрит Филарет.

В частности, по его словам, в Московском патриархате помогут венгерской стороне в налаживании прямых связей с другими православными и с древними восточными церквами, такими, как Сирийская ортодоксальная церковь, Коптская церковь или Эфиопская церковь.

Замглавы ОВЦС отметил, что Венгрия очень внимательно относится к своей истории и традициям. "Она, без сомнения, является христианской страной, и отношение к своим духовным корням, к христианству там на очень высоком уровне", - заключил архимандрит.