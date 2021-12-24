Число коек для больных ковидом сократилось в полтора раза в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Количество больничных коек для пациентов с ковидом в Свердловской области за неполный месяц сократилось более чем в полтора раза. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в "Инстаграме".

"За неполный месяц у нас в целом число больничных коек для людей с новой коронавирусной инфекцией сократилось чуть больше, чем в полтора раза", - написал губернатор.

Ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщил, что в Свердловской области под лечение ковида отведено около 3,5 тыс. коек. При этом около 20% коечного фонда и около 15% реанимационных коек для ковида свободно, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

В Свердловской области действуют система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 24 декабря, в регионе за сутки зарегистрирован 576 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 194 828, выписаны 167 865 человек, умерли 9 210 пациентов. По данным Крекова, вакцинировано более 55% от всего населения Свердловской области.