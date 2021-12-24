В Воронежской области циркам и кинотеатрам разрешили увеличить заполняемость залов до 70%

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев разрешил увеличить заполняемость зрительных залов цирка и кинотеатров региона с 50% до 70%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"Губернатор Александр Гусев подписал изменения в указ по антиковидным мерам в Воронежской области. Они вступают в силу сегодня, 24 декабря 2021 года. Кинотеатры и цирки могут увеличить заполняемость залов с 50% до 70%", - говорится в сообщении.

25 октября текущего года из-за ухудшения эпидобстановки цирк и кинотеатры были закрыты. С 12 ноября им разрешили возобновить работу при условии заполняемости залов не более 50%, с требованием предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 191 685 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 143 206 человек, 10 060 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

Также для некоторых жителей региона введена обязательная вакцинация, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На 23 декабря от коронавируса в регионе привито 1 248 794 человека, в том числе двукратно 1 189 885, план выполнен почти на 80%. Ревакцинацию прошли 181 920 человек.