Дед Мороз будет перевозить пассажиров по одному из центральных маршрутов Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз будет встречать пассажиров центрального маршрута автобуса №24 в Петербурге, новогодняя акция стартует 27 декабря и продлится до конца года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

"В ближайший понедельник за рулем одного из автобусов, курсирующих по центру Петербурга, можно будет увидеть Деда Мороза. "Пассажиравтотранс" в четвертый раз проведет акцию "Везет в Новый год". "Форму" волшебника примерит водитель популярного маршрута №24, соединяющего несколько районов города. Проехать в автобусе и загадать желание можно будет с 27 по 31 декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что окно автобуса украшает необычная открытка: пожелания здоровья и счастья нанесены на маршрутную доску. Кроме того, петербуржцы и гости города могут поучаствовать в фотоконкурсе, разместив снимок с автобусом в социальных сетях. Победитель получит билет "Подорожник" с денежным ресурсом в 2022 рубля.