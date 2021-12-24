Метели, снег и небольшое потепление ожидаются в регионах Урала в начале следующей недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Небольшое потепление ожидается в некоторых регионах Уральского федерального округа к понедельнику, 27 декабря. Синоптики прогнозируют снег, метели и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 25 декабря] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью минус 20 - минус 25, при прояснении до минус 30, днем - минус 15 - минус 20, местами порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. До понедельника в регионе снег, к началу новой недели потеплеет до минус 17 - минус 22 в ночные часы.

В Курганской области к понедельнику также ожидается небольшое потепление с минус 30 градусов до минус 16 - минус 21 в ночные часы, в начале недели - снег. В управлении ГИБДД по Курганской области призвали водителей отказаться от поездок по федеральной трассе "Иртыш" в челябинском направлении из-за рыхлого снега и скользкости на дорожном полотне - ранее здесь выпал мокрый снег, что привело к образованию снежного наката. Остается закрытым движение автобусов на этом участке, а также на всех дорогах регионального и межмуниципального значения на территории области. В Челябинской области в выходные будут метели, потепление с минус 23 - минус 28 до минус 11 - минус 16 ожидается к понедельнику, возможны порывы ветра до 17 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается резкое похолодание, ночные температуры опустятся с минус 20 до минус 28 к воскресенью, местами изморозь. В Югре температура воздуха ночью составит минус 20 - минус 25 в субботу, возможен небольшой снег. В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) метели и сильные порывы ветра до 18 м/с придут в воскресенье, ночные температуры опустятся с минус 13 - минус 18 до минус 31.