Как экспресс-ПЦР поможет сократить время самоизоляции

У путешественников, прилетающих из-за границы, появилась альтернатива обязательной трехдневной изоляции. Теперь процесс получения результатов ПЦР-теста может занимать всего два часа.

Согласно постановлению главного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"*, самоизоляция обязательна для путешественников, которые вернулись из-за границы и при этом не вакцинированы или не имеют отрицательного теста ПЦР.

Найти ближайшую лабораторию можно на сайте CovidTestExpress.ru, в том числе круглосуточные пункты появились прямо в аэропортах и на вокзалах. Если сдать анализ сразу по прилете, результат можно получить уже в такси по дороге домой. Данные автоматически попадают в базы ЕМИАС и Госуслуг. Таким образом, при отрицательном результате теста можно свободно перемещаться буквально после распаковки чемодана.

Срочный ПЦР-тест может быть актуален и во многих других ситуациях. Это удобно, если вы отправляетесь в те страны, где нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Гораздо спокойнее решить вопрос на этапе вылета, чем искать COVID-лаборатории в аэропорту прилета. Тем более если предстоит долгий перелет с пересадками и важно уложиться в определенный срок с момента сдачи анализа до его предъявления в стране прилета. Также экспресс-ПЦР в аэропортах и на вокзалах пригодится транзитным пассажирам, путешествующим через Москву. Бланки с результатами на английском языке можно заказать и получить на почту.

Скорость получения результатов имеет значение и в случае заболевания. При первых симптомах ОРВИ можно сдать анализ и буквально в течение двух часов убедиться, что это не COVID-19. ПЦР-тестирование - основной метод диагностики при COVID-19, одобренный Всемирной организацией здравоохранения.

Пригодится экспресс-ПЦР и в случае, если вам нужен QR-код для посещения выставок, концертов и других мероприятий. Развлекательную программу не придется планировать за несколько дней, а можно будет действовать по настроению.