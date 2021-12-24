Как экспресс-ПЦР поможет сократить время самоизоляции

У путешественников, прилетающих из-за границы, появилась альтернатива обязательной трехдневной изоляции. Теперь процесс получения результатов ПЦР-теста может занимать всего два часа.
Согласно постановлению главного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"*, самоизоляция обязательна для путешественников, которые вернулись из-за границы и при этом не вакцинированы или не имеют отрицательного теста ПЦР.
Найти ближайшую лабораторию можно на сайте CovidTestExpress.ru, в том числе круглосуточные пункты появились прямо в аэропортах и на вокзалах. Если сдать анализ сразу по прилете, результат можно получить уже в такси по дороге домой. Данные автоматически попадают в базы ЕМИАС и Госуслуг. Таким образом, при отрицательном результате теста можно свободно перемещаться буквально после распаковки чемодана.
Срочный ПЦР-тест может быть актуален и во многих других ситуациях. Это удобно, если вы отправляетесь в те страны, где нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Гораздо спокойнее решить вопрос на этапе вылета, чем искать COVID-лаборатории в аэропорту прилета. Тем более если предстоит долгий перелет с пересадками и важно уложиться в определенный срок с момента сдачи анализа до его предъявления в стране прилета. Также экспресс-ПЦР в аэропортах и на вокзалах пригодится транзитным пассажирам, путешествующим через Москву. Бланки с результатами на английском языке можно заказать и получить на почту.
Скорость получения результатов имеет значение и в случае заболевания. При первых симптомах ОРВИ можно сдать анализ и буквально в течение двух часов убедиться, что это не COVID-19. ПЦР-тестирование - основной метод диагностики при COVID-19, одобренный Всемирной организацией здравоохранения.
Пригодится экспресс-ПЦР и в случае, если вам нужен QR-код для посещения выставок, концертов и других мероприятий. Развлекательную программу не придется планировать за несколько дней, а можно будет действовать по настроению.
Как создавалась технология
Еще до прихода в нашу жизнь COVID-19 казанская команда ученых начала переговоры с японскими коллегами из Института RIKEN по локализации в России молекулярно-генетической технологии для диагностики инфекционных заболеваний в принципиально новом формате - "здесь и сейчас".
Разработчики верили, что технология SmartAmp - это качественно новый шаг в диагностике инфекционных заболеваний, который может заполнить очень важную нишу - стать безопасным, быстрым и точным инструментом для обнаружения заболеваний, когда нет времени на перевозку биоматериала.
Особенно стоит отметить эффективность такой технологии на транспортных узлах с большим пассажиропотоком - аэропортах и вокзалах.
Как показали дальнейшие события, предварительный этап сотрудничества помог быстро наладить производство мобильных лабораторий и реагентов для экспресс-ПЦР диагностики COVID-19 в Казани.
При поддержке Российского фонда прямых инвестиций за несколько месяцев удалось адаптировать технологию под задачи определения SARS-CoV-2, осуществить регистрацию медицинского изделия и реагентов для использования в России и наладить производство.
В феврале 2020 года с помощью технологии SmartAmp тесты для диагностики коронавирусной инфекции были применены у 3,7 тыс. пассажиров на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в порту Йокогама. Это была одна из наиболее громких ковидных историй 2020 года, которая дала возможность проверить новую технологию на реальных коронавирусных больных.
Сегодня благодаря технологии срочного ПЦР-тестирования, помимо быстрого и эффективного решения для путешественников, существует множество других способов ее применения - при срочных и плановых госпитализациях "день в день", при тестировании сотрудников в медицинских организациях и на производстве, в аэропортах, на крупных массовых мероприятиях.
*Постановление от 18 марта 2020 года N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (с изменениями на 4 декабря 2021 года). п.2.2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).