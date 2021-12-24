Полный свод правил русской орфографии может быть готов к концу 2024 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полный свод правил русской орфографии, который будет представлен в электронном виде, предполагается согласовать с Орфографической комиссией РАН к концу 2024 года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Орфографической комиссии РАН, заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка (ИРЯ) РАН Алексей Шмелев.

Ранее в пятницу глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что министерство устранило противоречия с Орфографической комиссией РАН по новому своду правил русской орфографии, его планируется утвердить в начале 2022 года. По его словам, достигнута договоренность, что сначала будет внесена только минимальная часть изменений.

"В настоящее время подготовлен краткий свод основных правил русской орфографии, который рассматривается Орфографической комиссией РАН, и предполагается, что в январе 2022 года его удастся согласовать. К концу 2024 года предполагается согласовать с Орфографической комиссией РАН полный свод правил орфографии, который будет подготовлен в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН, он будет представлен в электронном виде и в дальнейшем будет непрерывно пополняться", - сказал Шмелев.

В начале ноября Минпросвещения РФ опубликовало проект постановления правительства, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил орфографии и пунктуации. Однако позднее Орфографическая комиссия РАН раскритиковала этот проект. В письме в Минпросвещения ученые отмечали, что проект был создан на основе справочника "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник". Однако в проекте министерства, по данным комиссии, содержание правил справочника из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений было искажено.