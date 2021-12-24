Губернатор Новосибирской области предложил запустить программу льготной ипотеки для ученых

ТАСС, 24 декабря. Программа льготной ипотеки для молодых ученых, аналогичная "Сельской ипотеке", позволит улучшить жилищные условия 22 тыс. семей. При этом для запуска проекта потребуется в 2022 году 3 млрд рублей, и почти 40 млрд рублей - на полную реализацию программы, сообщил в пятницу на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Наука" губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Травников.

"Универсальный, дополнительный инструмент, который мы предлагаем запустить - это льготная ипотека для научных организаций. Из всех существующих на сегодняшний день подобных программ наиболее успешна сельская ипотека, предлагаем для запуска "Научной ипотеки" использовать аналогичные условия, уже разработанную нормативную базу. Контингент потенциальных потребителей научной ипотеки много меньше, чем жителей села, соответственно сумма бюджетного софинансирования процентной ставки будет меньше", - сказал он.

По данным проведенного ДОМ.РФ исследования, добавил Травников, подобным продуктом в стране готовы воспользоваться примерно 22 тыс. семей. "Из расчет среднего срока ипотечного кредита в 20 лет для успешного запуска подобного продукта и на весь период действия потребуется около 40 млрд рублей, а в 2022 году для первого старта необходимо выделить всего лишь 3 млрд рублей", - добавил губернатор Новосибирской области.

Он также предложил масштабировать программу реализуемого ДОМ.РФ проекта по созданию арендного жилья, по условиям которого корпорация выкупает квартиры и передает их в аренду вузу, а вуз, в свою очередь, передает в льготную субаренду студентам и сотрудникам. "Проект интересный, предлагаем его масштабировать, понимаем, что сегодня воспользоваться им могут вузы и научные организации с большим объемом небюджетных доходов - потребуется дополнительная совместная проработка Минобрнауки, Минстроя, ДОМ.РФ, субъектами федерации. Видим, что проект можно сделать более привлекательным, снизить себестоимость строительства за счет участия регионов в подготовке земельных участков, в расходах на подключение к сетям, создание объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, в том числе с использованием инструментов инфраструктурного меню", - пояснил Травников.

Он отметил, что запуск этих программ стал бы хорошим стартом тематического десятилетия науки и технологий.

О создании нового рейтинга научного развития регионов

Травников также заявил, что рейтинг научно-инновационного развития России нужно создать на уровне правительства страны, чтобы поддерживать активность субъектов в новых разработках.

"Чтобы поддержать растущую активность регионов в развитии своего научно-технологического потенциала, а значит и потенциала всей страны, предлагаем актуализировать, а фактически заново разработать, уже не под эгидой различных общественных и экспертных организаций, а на уровне правительства РФ, рейтинг научно-инновационного развития субъектов Российской Федерации", - сказал Травников.

По его словам, рейтинг должен учитывать результаты субъектов по реализации нацпроекта "Наука" и госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", а также внедрение собственных инициатив регионов, в частности создание программ комплексного развития территорий с высоким научно-технологическим потенциалом.

В этом году было разработано 17 таких программ для наукоградов, атомградов, муниципалитетов, где расположены технологические долины и особые зоны внедренческого типа. "Они направлены на создание условий для комфортного проживания и закрепления молодежи, на развитие научного потенциала, на создание инфраструктуры для трансферта технологий, на преодоление ведомственных разрывов", - пояснил Травников.

Губернатор добавил, что подобные программы до их реализации необходимо рассматривать совместно комиссией по научно-технологическому развитию РФ и комиссией Госсовета России по направлению "Наука".

По инициативе президента России Владимира Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В пятницу Путин заявил о том, что Год науки и технологий должен продолжиться целым научным десятилетием.