В Рязанской области разрешили работу общепита до трех ночи

ТАСС, 24 декабря. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому работа учреждений общепита разрешается до трех часов ночи, а каникулы в школах начнутся с 27 декабря. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Снимается ограничение по оказанию услуг по дневному уходу за детьми. Время работы общепита будет разрешено до трех ночи. Начало работы - с шести утра, обслуживание навынос не ограничивается. В школах региона устанавливается время каникул - с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 17 января 2022 года в регионе продлили самоизоляцию для граждан старше 60 лет, однако при наличии QR-кода или соответствующих справок теперь они снова могут участвовать в групповых занятиях в учреждениях соцобслуживания. Продлены ограничения по зрелищно-развлекательной деятельности.

В Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 60 462 случая заболевания ковидом, в том числе 170 - за последние сутки. Вылечились 55 504 человека, отмечено 2 424 смертельных случая. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 50,1%.