Исправительные центры для осужденных создадут в Мордовии на базе предприятий

ТАСС, 24 декабря. Власти Мордовии рассчитывают создать исправительные центры для осужденных на базе промышленных предприятий, сообщил глава республики Артем Здунов во время ежегодного послания Госсобранию Мордовии.

"Право на труд должно быть у всех, в том числе у тех, кто оступился и нарушил закон. Хорошим решением для такой категории людей стало открытие исправительного центра на базе [предприятия] "Ромодановосахар", где будут трудиться осужденные к принудительным работам. Аналогичную площадку мы создаем на базе "ВКМ-сталь". С одной стороны, это поможет предприятиям нарастить свой производственный потенциал, с другой - это хороший пример социализации для соответствующих категорий граждан", - сказал Здунов.

По его словам, почти 900 человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Мордовии, являются уроженцами республики. "Они так или иначе, рано или поздно вернутся в общество. Сможем ли мы исключить рецидивы, дать им соответствующую специальность, обеспечить работой, зависит только от нас с вами. Прошу правительство совместно с администрацией Саранска изучить передовой региональный опыт по созданию таких центров и их использованию в интересах городского хозяйства", - сказал глава Мордовии.

Он также поручил региональному Минстрою освоить практику строительства быстровозводимых конструкций для этих целей.