Первый канал сделает ремонт в ЦПК для съемок фильма "Вызов"

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 24 декабря. / ТАСС/. Первый канал отремонтирует часть помещений Центра подготовки космонавтов, где будут проходить съемки фильма "Вызов". Об этом заявила в пятницу исполнительный продюсер проекта "Вызов" Ольга Данова.

"Для усиления художественной составляющей мы задумали провести частичный ремонт тех помещений, в которых мы будем снимать <…> Мы надеемся на содействие, состыковку графиков наших", - сказала она.

Продюсер уточнила, что уже найден подрядчик, готов проект договора. "Будем выходить и представлять вам все эти документы для запуска работ в начале февраля. Так, чтобы нам <…> 2,5 месяца коллеги дают, чтобы этот ремонт был закончен. Мы надеемся, что он придаст и художественную составляющую в том числе вашим объектам, которые останутся потом и будут приносит вам радость нахождения там", - отметила Данова.

В свою очередь начальник ЦПК Максим Харламов попросил провести все необходимые работы как можно оперативней. "Это помещения, где идут боевая работа и подготовка, поэтому просим не затягивать, <…> сделать быстрее", - сказал он.

Съемки фильма должны завершиться до конца 2022 года.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.