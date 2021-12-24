В Адыгее построят транспортную развязку к 2027 году

МАЙКОП, 24 декабря. /ТАСС/. Транспортная развязка будет построена в Адыгее к 2027 году на 19-м км автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский в Тахтамукайском районе республики, граничащем с городом миллионником Краснодаром. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики по итогам совещания с участием главы региона Мурата Кумпилова и и. о. начальника ФКУ Упрдор "Черноморье" Андрея Жукова.

На совещании обсуждались аспекты строительства новых дорожных объектов и развития транспортной инфраструктуры региона в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

"Был рассмотрен проект новой мощной транспортной развязки на 19-м километре автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский в Тахтамукайском районе, на участке пересечения Южного обхода Краснодара и подъезда к столице Кубани со стороны Новороссийска. <…> Как сообщил и. о. начальника ФКУ Упрдор "Черноморье", проектная документация по строительству развязки уже находится на рассмотрении "Главгосэкспертизы". Планируемые сроки строительства 2022 - 2026 годы, на что потребуется более 10,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость этого объекта для обеспечения транспортной доступности создаваемого индустриального парка, а также для улучшения дорожной ситуации на федеральных автотрассах, проходящих по территории региона.

"Спроектированный объект является важным распределительным узлом, связывающим центр страны с побережьем Черного моря, и частью масштабной работы по расширению дорожной сети Юга России, проводимой Росавтодором. В состав проектируемой развязки, помимо основных направлений, входит еще семь съездов", - цитирует Жукова пресс-служба главы.

Адыгея находится в лидерах по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", что дает возможность увеличивать объемы работ. В этом году с опережением графика завершена масштабная реконструкция дороги протяженностью 11,1 км от станицы Даховской к плато Лагонаки, необходимая Адыгее для развития туристической отрасли. Сейчас в регионе продолжается строительство нескольких крупных развязок, имеющих межрегиональное значение, возводится трасса в обход Майкопа, что позволит разгрузить город от транзитного транспорта, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканского центра. Основная цель нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.