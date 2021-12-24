Представители ТЦ обратились к властям Петербурга с просьбой отсрочить введение QR-кодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Представители торговых центров (ТЦ) Петербурга обратились к местным властям с просьбой отсрочить введение QR-кодов для предприятий общественного питания, расположенных в ТЦ. Соответствующее обращение (есть в распоряжении ТАСС) они направили в адрес уполномоченного по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова.

Ранее власти Санкт-Петербурга разрешили заведениям общепита работать в ночь на 31 декабря без ограничений по времени и перенесли введение QR-кодов в предприятиях общепита и объектах розничной торговли с 27 декабря на 2 января.

"Мы предлагаем: перенести на 1 февраля 2022 года срок введения системы QR-кодов в предприятиях общественного питания и торговли непродовольственными товарами, расположенных в торговых центрах; с 2 января 2022 года разрешить после 23:00 и до 02:00 работать расположенным в торговых центрах предприятиям общественного питания, имеющим 90% вакцинированного персонала, а также при условии посещения их исключительно гражданами, имеющими ковид-защиту, при предъявлении ими соответствующих QR-кодов", - говорится в обращении.

К основным причинам необходимости отсрочить введение QR-режима представители ТЦ (всего обращение подписали руководители около 20 ТЦ) относят недостаточный уровень вакцинированных жителей Санкт-Петербурга, отсутствие в большинстве предприятий возможности встречать гостя на входе, увеличение кадровой нагрузки в случае введения такого режима, а также ожидание принятия законопроекта о создании специальной рабочей группы, которая должна определить все нюансы данной инициативы, и вступление в силу механизма получения сертификатов и QR-кодов переболевшими коронавирусом.

В то же время вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил в пятницу, что большого снижения числа посетителей магазинов и ресторанов власти города не ожидают. "В Петербурге хорошо идет вакцинация [от коронавируса], уже более 2,5 миллионов человек получили вакцину. Если и уменьшится количество людей в магазинах и ресторанах, то не так намного, как могло бы быть", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".