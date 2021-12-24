Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю увеличился до 60,4%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 58,2% до 60,4%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла - 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%", - сказала она, уточнив, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе превысил 90%.

"К отметил накануне президент России Владимир Путин, этого недостаточно, чтобы считать жителей нашей страны достаточно защищенными от коронавируса. Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни, это бесплатно и безопасно", - добавила вице-премьер.

Ранее Голикова говорила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% взрослых россиян, то есть свыше 90 млн человек.

Ситуация с коронавирусом улучшилась за неделю в 17 регионах России, а ухудшилась только в двух.

"Индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах", - сказала вице-премьер.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, ситуация с ковидом ухудшилась в Ингушетии и Кемеровской области.

Улучшается ситуация, согласно информации штаба, в Москве, Владимирской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Челябинской и Ярославской областях, Башкирии, Дагестане, Татарстане, Туве, Удмуртии и на Ямале.