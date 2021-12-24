Мурашко пообещал участнику акции "Елка желаний" исполнить мечту попасть на матч "Спартака"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал исполнить желание участника акции "Елка желаний" посетить матч ФК "Спартак" и взять автограф у игроков.

"Мансур Серсенбаев. Метает побывать на матче футбольного клуба "Спартак" и взять автограф у игроков. Что ж, будем работать со "Спартаком". Организуем", - сказал он.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.