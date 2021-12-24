В Севастополе уровень коллективного иммунитета к ковиду превысил 90%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе вырос до 90,2%, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

"К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, близки к достижению показателя в 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%). "Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Туве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% - в Москве. Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", - добавила зампред правительства, возглавляющая оперативный штаб.

Ранее Голикова говорила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% взрослых россиян, то есть свыше 90 млн человек.