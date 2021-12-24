В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 72%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 72%. Неделей ранее этот показатель был на уровне 72,2%, следует из опубликованных данных на портале стопкоронавирус.рф.

"По данным на 24 декабря, 6 670 105 - вакцинация первым компонентом, 6 268 959 - полная вакцинация, 72% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

По данным федерального оперативного штаба на 17 декабря, полную вакцинацию в столице прошли 6 147 395 человек, коллективный иммунитет составлял 72,2%.

В Московской области на 24 декабря одну прививку сделали уже более 4,7 млн человек вакцинация первым компонентом, полный курс вакцинации прошли 4,5 млн. Коллективный иммунитет в области составляет 76,6%.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 014 708 случаев заражения, из них 2 126 за последние сутки. Выздоровели 1 849 212 человек, умерли 36 277. Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся. Всего выявлено 631 742 случая заражения, в том числе 1 270 за последние сутки, выздоровели 575 642 человека, умерли 11 758.