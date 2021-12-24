Приговор обвиняемым по делу об убийстве экс-спенцазовца ГРУ Белянкина огласят 27 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мособлсуд 27 декабря огласит приговор обвиняемым в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Королев, представляющий интересы отца убитого.

"Сегодня обвиняемые закончили выступление с последним словом, и суд удалился для постановление приговора. Его оглашение назначено на понедельник, 27 декабря, в 12:00 мск", - сказал адвокат.

Ранее гособвинение в ходе прений сторон в Московском областном суде запросило сроки от 6 до 22 лет колонии в отношении девятерых участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где летом 2019 года был убит Белянкин.

История дела

Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года. В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируются преступления по статьям УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство".

В ночь на 2 июня 2019 года бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин пытался разнять дерущихся у бара на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе. В результате драки Белянкин был смертельно ранен в область сердца и умер в течение нескольких минут, еще один мужчина был тяжело ранен в живот. СК возбудил дело по фактам убийства, причинения телесных повреждений и хулиганства. В кратчайшие сроки были установлены 11 фигурантов, девять из которых находятся под стражей. В рамках уголовного дела арестованы и содержатся в СИЗО Артур Акобян, Сергей Ходжоян, братья Гамлет и Грант Айрапетяны, гендиректор строительной компании Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, управляющий магазином Рудик Манукян и граждане Армении Саак Саакян и бармен Нарек Степанян.

Кроме того, по делу объявлен в розыск Оганес Айрапетян, единственный из фигурантов, признавший вину в убийстве, ссылаясь на состояние аффекта и самооборону, но скрывшийся от следствия. Еще один объявленный в розыск фигурант - владелец бара "Бир хаус" (где начался конфликт) Гурген Агаян - явился в правоохранительные органы Армении, был там арестован, а спустя 40 дней отпущен из СИЗО. Им двоим заочно предъявлены обвинения, дела в отношении них выделены в отдельное производство. Однако, как установило следствие, именно безработный Ходжоян нанес удар ножом одному из потерпевших, а также убил Белянкина, "пытавшегося пресечь нарушение общественного порядка и применение насилия в отношении потерпевших". Трем братьям Айрапетянам и Ходжояну следствие предъявило обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Остальным семерым фигурантам инкриминируют хулиганство.