Опрос: большинство украинцев обвиняют Зеленского и власть в энергетическом кризисе

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Украины считают, что ответственность за охвативший страну энергетический кризис несут президент Владимир Зеленский и в целом властная вертикаль. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, опубликованные в пятницу на сайте организации.

За возникновение энергетического кризиса 60% опрошенных украинцев обвиняют президента Зеленского и властную вертикаль, которые, по их мнению, не подготовили страну к отопительному сезону Только 7% опрошенных возлагают вину за это на местные власти на Украине, и 23% считают, что причиной является кризисная ситуация на мировых рынках энергии и газа.

Восстановление поставок электроэнергии на Украину из Беларуси 45% респондентов считают "результатом дилетантизма власти, которые не подготовили Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны", еще 14% назвали это недопустимым шагом и предательством национальных интересов, а 32% - вынужденным шагом.

Социологическое исследование проводилось с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом личного опроса респондентов по месту жительства. В нем приняли участие 2 005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольной Киеву части Донбасса по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Запасы угля и газа

Украинское издание "Зеркало недели" сообщило в четверг, что Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила правительство страны об угрозе остановки из-за низких запасов угля теплоэлектростанций (ТЭС), обеспечивающих отопление целых регионов. СБУ предупредило правительство Украины, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить в зимний период веерными отлучениями. По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на 14 декабря на складах украинских ТЭС находилось 459 тыс. тонн угля, что вдвое меньше необходимых запасов. При этом ни на одной ТЭС Украины не выполнены требования по минимальным запасам угля, его дефицит уже привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в подземных хранилищах по состоянию на середину декабря находилось более 15 млрд кубометров газа, чего достаточно для обеспечения нужд потребителей всех категорий в текущем отопительном сезоне. При этом он допустил вероятность неких рисков, подчеркнув, что правительство "понимает, как отвечать на эти вызовы".