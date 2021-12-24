В Крыму до 20 января приостановили запрет на зрелищные мероприятия в общепите

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма приостановили действие запрета на зрелищно-развлекательные мероприятия в развлекательных центрах и других заведениях, расположенных на территории предприятий общественного питания. Соответствующие изменения внесены в пятницу в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за пандемии.

Поправки внесены в пункт 14, которым ранее был установлен этот запрет. "Оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях), работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе с 20 января 2022 года, расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций. Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе", - говорится в документе.

На сайте главы республики поясняется, что с 20 января действие ограничений будет возобновлено. "Кроме того, разрешена деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

Также согласно указу, допуск совершеннолетних на объекты общественного питания, расположенных на территории аэропорта и объектах придорожного сервиса, возможен без предъявления сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании или QR-кода.

Ранее после снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешили ночную работу заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Однако анимационные программы на курортах проводиться не будут. Участников массовых мероприятий обязали предъявлять сертификаты о вакцинации. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.