Католики и лютеране Петербурга встретят Сочельник и Рождество богослужениями и выставкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сочельник и Рождество в католических и лютеранских храмах в Санкт-Петербурге встретят традиционными богослужениями, которые пройдут на разных языках, а также концертами органной музыки и выставкой о символах праздника.

"[В Сочельник] у нас две службы: в 20:00 и в [полночь], - рассказал ТАСС специалист по связям с общественностью католической базилики святой Екатерины Николай Огарков. - В Сочельник и Рождество у нас достаточно много служб. В службу добавляются праздничные элементы, праздничные песнопения. Богослужение будет завтра, в Рождество, на польском, английском, французском, испанском, возможно, включая русский, на пяти языках".

Специально к празднику в базилику на Невском проспекте привезли около десятка живых двух- и трехметровых елей и украсили их игрушками, также в храме установили традиционный вертеп, который можно будет увидеть и после Рождества.

Богослужения пройдут с соблюдением действующих антиковидных ограничений. "QR-коды на нас не распространяются, но в любом случае сотрудники прихода стараются делать так, чтобы количество людей не превышало допустимой нормы, чтобы люди не теснились. Есть практика записываться на праздничные службы, но в Петербурге не так много народу приходит на праздничные богослужения, поэтому опыт показал, что это не нужно. В Москве, например, люди записываются на богослужения и считают, сколько людей придет. В Петербурге - нет. Много пожилых людей, они остаются дома - это наши рекомендации", - отметил Огарков.

Концерты органной музыки и выставка о символике Рождества

В стенах лютеранской церкви святой Анны - Анненкирхе - богослужение Сочельника начнется в 20:00 мск. "Сегодня богослужение будет на русском языке, оно ориентировано на широкий круг людей: обычно к нам очень много гостей приходит, и мы с этим учетом планируем богослужение", - рассказал ТАСС диакон и настоятель прихода святой Анны Евгений Раскатов.

25 декабря в 11:00 состоится богослужение Рождества, а в воскресенье, 26 декабря, пройдет праздничная служба первого воскресенья после Рождества. "В воскресенье у нас под одной крышей три общины: русскоязычная, англоязычная и немецкоязычная. Мы планируем общее богослужение, оно будет на русском, но хоралы будут на трех языках, чтения будут на трех языках, а проповеди на двух - английском и русском", - отметил Раскатов.

"У нас в зале сейчас больше 100 елок стоит живых, елка в вестибюле, вверх ногами перевернутая. Мы сейчас проводим выставку "Рождество": рассказываем о Рождестве, о символике, об украшении ели - это тоже из лютеранской церкви пришло в нашу культуру. Соответственно, во время богослужения все будет красиво украшено, - добавил настоятель. - У нас сделан вертеп в большом зале на балконе. В ротонде мы сделали поле пастухов, рассказываем про ангелов, которые явились вифлеемским пастухам".

В Петрикирхе на Невском проспекте богослужение Сочельника начнется в 19:00 мск, рождественское - с причастием - состоится в 10:30 мск. 24 и 25 декабря в церкви пройдет серия праздничных органных концертов.