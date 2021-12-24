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Зюганов на заседании Госсовета вновь предложил отменить ЕГЭ

Лидер КПРФ также предложил использовать финансовые резервы для поддержки науки и образования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отказаться от единого государственного экзамена и вернуться к классическим вступительным испытаниям.

"Мы считаем, чтобы наука развивалась успешно, надо немедленно отменять ЕГЭ и переходить к классическим экзаменам", - заявил лидер КПРФ в пятницу в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Зюганов также предложил использовать финансовые резервы для поддержки науки и образования. По мнению политика, в первую очередь надо поддержать село, "где учитель должен иметь прибавку минимум 25% и по ЖКХ соответствующие льготы". Кроме того, лидер КПРФ считает, что будущие учителя и медики "должны иметь возможность поступать в вузы бесплатно, потому что это профессия и призвание".

Ранее КПРФ неоднократно вносила в Госдуму законопроекты об отмене ЕГЭ. В сентябре в Рособрнадзоре, комментируя очередную инициативу коммунистов, сообщили ТАСС, что считают полный отказ от государственной итоговой аттестации в этой форме "необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования".

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФ
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