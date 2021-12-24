Россия озабочена решением Мальты легализовать марихуану, которое поощряет наркоманию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение Мальты легализовать каннабис подрывает безопасность на европейском пространстве и поощряет наркоманию, Россия выражает глубокую озабоченность по этому поводу. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"С глубокой озабоченностью восприняли информацию о вступлении в силу на Мальте 18 декабря 2021 года закона, позволяющего гражданам свободно выращивать и употреблять марихуану в рекреационных целях, - отметили в ведомстве. - Предпринимая этот шаг, Мальта не только жертвует здоровьем собственных граждан, но и создает опасный прецедент, который подрывает безопасность на европейском пространстве и поощряет наркоманию, прежде всего среди молодежи".

В дипведомстве подчеркнули, что подобные действия несут особую опасность в условиях пандемии, "когда риски контрабанды наркотиков и масштабы наркопотребления в нашем регионе существенно возрастают, а возможности компетентных органов по устранению этих проблем ограничены".

В министерстве также указали, что принятый Мальтой закон противоречит основополагающим положениям Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 1988 года, "в рамках которых государства обязались ограничить применение каннабиса исключительно медицинскими и научно-исследовательскими целями". "Видим в решении мальтийских властей очередное проявление продвигаемой западными странами концепции "порядка, основанного на правилах" и намеренного отказа от базовых принципов международного права. Считаем такой подход недопустимым", - говорится в сообщении.

"Принятое Валлеттой законодательство, как и случаи нарушений антинаркотических конвенций ООН в других странах, заслуживают самого серьезного обсуждения в Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международном комитете по контролю над наркотиками и профильных региональных организациях, включая ОБСЕ", - заключили в МИД РФ.