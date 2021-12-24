Жириновский предложил отменить ЕГЭ для поступления в вузы Дальнего Востока

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу предложил отменить ЕГЭ на Дальнем Востоке, чтобы стимулировать приток студентов в регион.

"Вот еще такой совет. Дальний Восток требует особого подхода в плане демографии. Давайте хотя бы там отменим ЕГЭ. В масштабах всей страны это тяжело сделать", - сказал политик.

Лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что после этого на Дальний Восток поедут учиться. "Там без ЕГЭ будут принимать. И там [нужно] строить больше вузов", - добавил Жириновский.

Глава ЛДПР также предложил распределять больше бюджетных мест в высшие учебные заведения, расположенные вблизи границ, "чтобы туда могли приезжать" и учиться русские из сопредельных государств.