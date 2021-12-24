Зюганов попросил Путина учредить в России Ломоносовскую премию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность учреждения всероссийской научной Ломоносовской премии. Такая премия высокого статуса могла бы составить конкуренцию Нобелевской, которая, по мнению Зюганова, политизирована.

"Хотел бы попросить вас и Академию наук рассмотреть вопрос об учреждении крупнейшей премии имени Ломоносова", - обратился он к президенту в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу.

По мнению Зюганова, Нобелевская премия сегодня "довольно часто используется как рычаг, как давление - скорее политического свойства, чем научного". "А если мы учредим Ломоносовскую премию, она может иметь огромный международный статус и высоко поднимет в том числе нашу науку, поддержит талантливых людей", - добавил лидер КПРФ.