Путин считает, что к науке нужно привлекать молодежь

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал развивать науку таким образом, чтобы в эту сферу потянулась заинтересованная молодежь.

"Обязательно продолжим нашу работу в будущем. Я говорил о десятилетии науки, так и надо сделать, по этому пути и пойдем. Только нужно делать таким образом, чтобы это не затерлось, чтобы мы не просто продекларировали, что сейчас будем заниматься наукой в течение 10 лет - ей всегда надо заниматься, и в прежние сто лет, триста лет, и в следующие десять. Но нужно организовать работу так, чтобы это захватывало, чтобы было интересно, чтобы молодежь потянулась. У нас это в принципе получается", - сказал президент на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

По его словам, количество молодых исследователей в России будет расти, "будущее российской науки, безусловно, будет обеспечено, если последовательно реализовывать все сформулированные задачи".

Путин попросил правительство и администрацию президента с учетом предложений, прозвучавших на заседании, доработать перечень поручений по обсужденным темам.

"Есть некоторые вещи, которые требуют некоторой дополнительной проработки, связанной с вопросами налогообложения, дополнительного финансирования. Я понимаю все тонкости этих предложений, нужно с Минфином как следует все проработать, а Антона Германовича [Силуанова, министра финансов] прошу подойти к этому исходя из важности темы, которую мы сегодня обсуждали", - резюмировал Путин.