Reuters: США отменят запрет на въезд из восьми стран Африки

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Власти США отменят запрет на въезд в страну для иностранных граждан, которые побывали в восьми африканских государствах, введенный ранее в связи с выявлением там омикрон-штамма коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Люди, которые находились в этих странах в течение предшествующих 14 дней, смогут попасть в США после 31 декабря 2021 года.

Запрет был введен 29 ноября и коснулся иностранных граждан, которые побывали в ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбике и Малави.

"Эта пауза послужила своей цели. Она позволила выиграть время для изучения нового варианта коронавируса", - сказал агентству чиновник. По его словам, государственные учреждения здравоохранения США рекомендовали отменить ограничения на поездки, поскольку их сохранение не окажет значительного влияния на распространение омикрон-штамма в стране.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен в 110 государствах.