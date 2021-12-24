Белоусов подарит девятилетнему мальчику полет в аэротрубе в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов подарит девятилетнему участнику акции "Елка желаний" Максиму Куприянову из Вологодской области на Новый год полет в аэродинамической трубе.

"С удовольствием ему [мальчику] такую возможность создам, потому что это невероятное совершенно ощущение - полетать в аэродинамической трубе. Если ему понравится, будет парашютистом", - отметил Белоусов.

Также к "Елке желаний" подошел вице-премьер Алексей Оверчук. Он осуществит мечту 11-летнего Сергея Семизарова из Рязанской области - побывать в роли пилота вертолета. "Будем искать вертолет теперь", - сказал Оверчук.

Министру экономического развития Максиму Решетникову предстоит выполнить желание десятилетнего Андрея Батищева из Воронежской области, который хочет побывать на Красной Поляне. "Андрей, обязательно побываешь! С наступающим Новым годом!" - сказал Решетников.

Главе Минфина Антону Силуанову досталось желание 15-летней Софьи Потаповой из Алтайского Края посетить инновационный центр "Сколково" в Москве. "В ближайшее время мы свяжемся с Софьей, я с ней поговорю - или в этом году, или в следующем. Такое желание обязательно будет выполнено", - отметил Силуанов.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подарит девятилетнему участнику акции "Елка желаний" Роману Кононову из Вологодской области поездку в Москву. "Роман Кононов, он из Вологодской области, ему девять лет, мечтает побывать в Москве. Роман - твоя мечта обязательно сбудется", - заявил Кравцов.

Глава Минпросвещения также поздравил мальчика, его семью и учителей с наступающим Новым годом, а также пожелал школьникам хороших оценок, учителям - хороших учеников.

Желания детей также исполнят вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава ФАС Максим Шаскольский.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысячи желаний. Личное участие в акции принимает президент Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента.