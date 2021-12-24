{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Астрахани поздравили со столетием участницу Сталинградской битвы Екатерину Литовченко

Цветы и подарки в честь дня рождения жительнице города вручили губернатор Игорь Бабушкин и министр социального развития и труда региона Олег Петелин

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Екатерину Литовченко, сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы региона.

"Сегодня отмечает юбилей жительница Астрахани Екатерина Семеновна Литовченко. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вместе с министром социального развития и труда Олегом Петелиным поздравили ветерана Великой Отечественной войны, вручили цветы и подарки", - говорится в сообщении.

Литовченко родилась в селе Золотуха Ахтубинского района Астраханской области. Во время Великой Отечественной войны она служила телефонистом в 1083-м артиллерийском полку, была непосредственным свидетелем взятия советскими солдатами немецкого генерала Паулюса во время Сталинградской битвы. Победу Литовченко встретила в Берлине, за ратные подвиги астраханка награждена орденами и медалями, в том числе Орденом Отечественной войны II степени. Уточняется, что ветеран вырастила двоих детей, у нее трое внуков.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
Пандемия COVID-19
Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот. Главное о коронавирусе за 24 декабря
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Первые две партии "Спутника М" запустили в оборот.
Читать полностью