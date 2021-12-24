В Астрахани поздравили со столетием участницу Сталинградской битвы Екатерину Литовченко

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Екатерину Литовченко, сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы региона.

"Сегодня отмечает юбилей жительница Астрахани Екатерина Семеновна Литовченко. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вместе с министром социального развития и труда Олегом Петелиным поздравили ветерана Великой Отечественной войны, вручили цветы и подарки", - говорится в сообщении.

Литовченко родилась в селе Золотуха Ахтубинского района Астраханской области. Во время Великой Отечественной войны она служила телефонистом в 1083-м артиллерийском полку, была непосредственным свидетелем взятия советскими солдатами немецкого генерала Паулюса во время Сталинградской битвы. Победу Литовченко встретила в Берлине, за ратные подвиги астраханка награждена орденами и медалями, в том числе Орденом Отечественной войны II степени. Уточняется, что ветеран вырастила двоих детей, у нее трое внуков.