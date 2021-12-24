В Вологодской области число приходов и монастырей увеличилось втрое за 10 лет

ВОЛОГДА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество действующих приходов и монастырей в Вологодской области увеличилось за 10 лет втрое, до 454 и 12 соответственно, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона по итогам встречи губернатора Олега Кувшинникова с митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой.

"Владыка рассказал главе региона о текущем состоянии дел в Вологодской епархии, а также усилиях, которые предпринимаются служителями Церкви и прихожанами для возрождения духовных святынь, восстановления разрушенных и заброшенных храмов региона. Такая работа отчетливо видна в ретроспективе прошедшего десятилетия. Если в 2011 году на Вологодчине насчитывалось 126 действующих приходов и четыре монастыря, то по итогам 2021 года их количество возросло более чем в три раза - до 454 и 12 соответственно", - говорится в сообщении.

По словам митрополита, значимой датой в духовной жизни верующих вологжан стал 2016 год, когда Церкви было возвращено здание Воскресенского кафедрального собора, расположенного на Кремлевской площади Вологды. Этот уникальный храм конца XVIII века использовался для богослужений вплоть до 1937 года, в 1952 году был передан для использования Вологодской областной картинной галереей. Историческая справедливость была восстановлена спустя более 60 лет, когда собор был возвращен в собственность Вологодской епархии. Параллельно за счет средств благотворителей велись работы по реставрации храма. Направлял и организовывал эту работу попечительский совет под председательством губернатора Кувшинникова. Вместе с другими благотворителями глава региона также внес личный посильный вклад в восстановление святыни.

"Продуманная и грамотно организованная совместная работа по возрождению Воскресенского собора принесла результаты. Уже полтора года в верхнем храме главного собора Вологодчины ежедневно совершаются богослужения, а тем временем идут планомерные работы по восстановлению первого этажа и устройству иконостаса", - сказал митрополит Савва.

По словам главы региона, масштабная работа, проводимая Вологодской епархией, важна для всей области, которая является одним из самых древних центров православия.