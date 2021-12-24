Жириновский призвал уменьшить бюрократию в школах и пропагандировать науку

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в школах необходимо снижать административную нагрузку, а наука в России нуждается в пропаганде.

"Вот Финляндия. Почему бы ее опыт не использовать? Огромное достижение в школьном образовании - там нет этих чиновничьих проверок, [требований о достижении] показателей очень больших, отчетов. И ученики с удовольствием приходят на учебу. В младших классах вообще никаких оценок не ставят", - сказал политик на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию в пятницу.

Глава партии констатировал, что в РФ "нет пропаганды среди молодежи, которая бы стимулировала заняться наукой". В связи с этим он напомнил о советском фильме "Девять дней одного года" про физиков-ядерщиков, после премьеры которого возросло число желающих стать учеными.

"Так [фильм] поставлен был талантливо, что не надо просить поступать в вузы. Сегодня нет ни одного такого фильма. Ни про хорошего инженера, ни про хорошего ученого. Это тоже нужно делать", - продолжил Жириновский.

Он также предложил поднять размер стипендии студентов до уровня МРОТ и развивать российские научные журналы.