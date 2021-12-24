Россия безвозмездно передаст Туркмении 10 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия в ближайшее время на безвозмездной основе передаст Туркмении 10 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Об этом в пятницу на брифинге заявил посол России в Туркмении Александр Блохин, слова главы российского диппредставительства приводит портал "Туркменистан Золотой век" .

"По словам дипломата, планируется ближайшим вывозным рейсом доставить в страну 10 тысяч доз вакцины "Спутник лайт", безвозмездно. Блохин добавил, что если эта вакцина будет поставляться в Туркменистан, то, скорее всего, для ревакцинации", - говорится в сообщении.

Посол также сообщил, что министр здравоохранения Туркмении Нурмухаммет Аманнепесов информировал его о том, что вакцинацию уже прошли 80% населения республики. Глава диппредставительства напомнил, что РФ поставила Туркмении 600 тыс. доз вакцины "Спутник V" и небольшое количество препарата против коронавируса "Эпиваккорона".

В четверг Министерство здравоохранения Туркмении зарегистрировало вакцину "Спутник Лайт".

В среду президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, и поручил "активизировать превентивные меры".

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. В начале июля в стране была запущена кампания обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей старше 18 лет. Для этого используются российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac.