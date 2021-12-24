Песков не стал прогнозировать, когда может завершиться пандемия

"Чего-то прогнозировать с точки зрения пандемии нельзя", - сказал пресс-секретарь главы государства ТАСС, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле завершения пандемии в 2022 году.

Песков в этой связи напомнил о распространении нового штамма коронавируса. "Мы видим, что творится с "омикроном" в Европе, мы понимаем с вами, что "омикрон" уже здесь", - отметил представитель Кремля.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению и может быть более устойчив к вакцинам. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 100 странах. В России выявлено более 40 случаев заражения "омикроном", при этом первые пациенты уже выздоравливают и покидают стационары, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова.